فيديو. شاهد: احتفالات خاصة بيوم الجمعة العظيمة في الإكوادور

وارتدى آخرون زي شخصيات دينية كاثوليكية مختلفة لإعادة تمثيل اعتقادهم بأن يسوع يحمل الصليب.

بدأ الموكب التقليدي في كيتو في عام 1961، والذي تضمن بمرور الوقت تنوعاته الخاصة من الطقوس المسيحية، بما في ذلك استخدام اسم يسوع القوة العظمى.