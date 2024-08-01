فيديو. الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

الجيش الإسرائيلي شن الضربة يوم الثلاثاء، مؤكدًا أنها كانت تستهدف قائدًا بارزًا في حزب الله، الذي يُزعم أنه كان وراء الهجوم الصاروخي الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وأسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى. الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل امرأة وطفلين، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص.

الجيش الإسرائيلي شن الضربة يوم الثلاثاء، مؤكدًا أنها كانت تستهدف قائدًا بارزًا في حزب الله، الذي يُزعم أنه كان وراء الهجوم الصاروخي الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وأسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى. الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل امرأة وطفلين، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص.