فيديو. مظاهرات إسرائيلية تطالب بصفقة تبادل الأسرى... وغارة إسرائيلية على قرية لبنانية تودي بحياة أربعة

الصحفي المستقل كوناة حجو كان بالقرب من موقع الهجوم أثناء وقوعه. وقال حجو: "كان هناك صاروخان حربيان، مرّا فوق رأسي". وأضاف أنه كان أول من وصل إلى موقع الهجوم، حيث عثر على الجرحى ملقين على الأرض وبدأ في مساعدتهم دون استخدام كاميرته، مشيرًا إلى أن الأجساد كانت ممزقة في أماكن مختلفة.

الصحفي المستقل كوناة حجو كان بالقرب من موقع الهجوم أثناء وقوعه. وقال حجو: "كان هناك صاروخان حربيان، مرّا فوق رأسي". وأضاف أنه كان أول من وصل إلى موقع الهجوم، حيث عثر على الجرحى ملقين على الأرض وبدأ في مساعدتهم دون استخدام كاميرته، مشيرًا إلى أن الأجساد كانت ممزقة في أماكن مختلفة.