فيديو. مناطيد صغيرة تزين سماء أثينا عشية عيد الميلاد.. هكذا بدت "ليلة الأمنيات" في اليونان

هكذا بدت فعالية "ليلة الأمنيات"، عندما تجمع مئات المواطنين في اليونان قرب مبنى بلدية أثينا، لإطلاق المناطيد المصنوعة من الورق في ساعات مساء يوم الثلاثاء عشية عيد الميلاد.

وقال رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس: "إنها ليلة الأمنيات. لقد جمعنا آلاف الأشخاص وآلاف الأماني. تحلق المناطيد الصغيرة حاليًا في سماء أثينا. نحن سعداء للغاية. إذ تحتفل أثينا، بحدث ضخم وجميل للغاية".

وقالت سيدة أوكرانية حضرت الفعالية: "أتمنى الكثير من الأشياء لشعب اليونان ولشعب أوكرانيا. أتمنى السلام والصحة الجيدة لجميع الناس". فماذا تتمنى أنت؟