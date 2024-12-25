Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
الناس يطلقون المناطيد الصغيرة إلى السماء خلال حدث نظمته بلدية أثينا أمام مبنى البلدية في اليونان عشية عيد الميلاد 24 كانون الأول ديسمبر 2024
No Comment

فيديو. مناطيد صغيرة تزين سماء أثينا عشية عيد الميلاد.. هكذا بدت "ليلة الأمنيات" في اليونان

آخر تحديث:

أشعلوا النار في المناطيد، فطارت، ثم ملأت سماء العاصمة اليونانية أثينا، لرسم لوحة تمزج بين البساطة والجمال. بدت المناطيد الصغيرة ليلة عيد الميلاد وكأنها نجوم حمراء في ساحة كوتزيا قرب مبنى البلدية.

هكذا بدت فعالية "ليلة الأمنيات"، عندما تجمع مئات المواطنين في اليونان قرب مبنى بلدية أثينا، لإطلاق المناطيد المصنوعة من الورق في ساعات مساء يوم الثلاثاء عشية عيد الميلاد.

وقال رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس: "إنها ليلة الأمنيات. لقد جمعنا آلاف الأشخاص وآلاف الأماني. تحلق المناطيد الصغيرة حاليًا في سماء أثينا. نحن سعداء للغاية. إذ تحتفل أثينا، بحدث ضخم وجميل للغاية".

وقالت سيدة أوكرانية حضرت الفعالية: "أتمنى الكثير من الأشياء لشعب اليونان ولشعب أوكرانيا. أتمنى السلام والصحة الجيدة لجميع الناس". فماذا تتمنى أنت؟

