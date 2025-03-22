فيديو. لقاء الأحبة.. إطلالة ساحرة لأول توأم باندا يولدان في هونغ كونغ

تجمعت الحشود المتحمسة في حديقة حيوانات أوشن بارك في هونغ كونغ لمشاهدة لقاء الباندا العملاقة ينغ ينغ مع صغيريْها اللذين أتما شهرهم السابع.

وقد خطف هذا الثنائي المرح، المعروف حاليًا فقط باسم 'الأخ الأصغر' و'الأخت الكبرى' أنظار الجمهور، مما دفع إلى تنظيم مسابقة تطلب مشاركتهم في تسميتهم.

وكان التوأمان قد وُلدا العام الماضي، في أول حدث من هذا النوع في هونغ كونغ، ما جعل ينغ ينغ أكبر أم باندا في العالم تضع صغارها وهي قيد الأسر.

يمكن للزوار الآن أن يروا كيف تتفاعل الأم مع التوأم ، مما يمثل نقطة تحول مهمة في تطورهما.

ولأن الصيت مهم، فقد أطلقت حديقة أوشن بارك التي تحتضن ستة حيوانات باندا في هونغ كونغ، صفحة للتوأمين المحبوبين على منصة إنستغرام، مما يزيد من شعبيتهما داخل هونغ كونغ وفي الخارج أيضا.