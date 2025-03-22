Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
الآلاف يتجمعون في منطقة كردستان العراق للاحتفال بعيد نوروز
No Comment

فيديو. ألعاب نارية ومشاعل تضيئ سماء كردستان العراق في احتفالات عيد النوروز

آخر تحديث:

تجمع آلاف المواطنين الخميس في كردستان العراق للاحتفال بعيد نوروز، المهرجان الذي يعلن عن قدوم الربيع وبداية العام الجديد.

شهدت المنطقة احتفالات مميزة بمناسبة عيد النوروز، الذي يعد جزءًا من التقاليد الفارسية والكردية قبل أن ينتشر ليشمل مجتمعات متنوعة في مختلف أنحاء العالم. وفي مدينة عقرة، التي تُعرف بـ"عاصمة نوروز"، صعد رجال ونساء حاملين المشاعل إلى الجبال بينما أضاءت الألعاب النارية السماء.

يُحتفل بعيد نوروز في 21 مارس من كل عام، وهو يعد رمزًا للتحول من الظلام إلى النور. وبالنسبة للأكراد، فإن هذا العيد يتجاوز كونه مناسبة ثقافية، فهو يكتسي بعدًا سياسيًا عميقًا يعكس هويتهم ونضالهم المستمر من أجل الاستقلال. لذلك فالنوروز يبقى مهرجانًا قويًا يعزز الوحدة بين أكثر من 20 مليون كردي يعيشون في العراق وسوريا وإيران وتركيا.

