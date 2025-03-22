فيديو. ألعاب نارية ومشاعل تضيئ سماء كردستان العراق في احتفالات عيد النوروز

شهدت المنطقة احتفالات مميزة بمناسبة عيد النوروز، الذي يعد جزءًا من التقاليد الفارسية والكردية قبل أن ينتشر ليشمل مجتمعات متنوعة في مختلف أنحاء العالم. وفي مدينة عقرة، التي تُعرف بـ"عاصمة نوروز"، صعد رجال ونساء حاملين المشاعل إلى الجبال بينما أضاءت الألعاب النارية السماء.

يُحتفل بعيد نوروز في 21 مارس من كل عام، وهو يعد رمزًا للتحول من الظلام إلى النور. وبالنسبة للأكراد، فإن هذا العيد يتجاوز كونه مناسبة ثقافية، فهو يكتسي بعدًا سياسيًا عميقًا يعكس هويتهم ونضالهم المستمر من أجل الاستقلال. لذلك فالنوروز يبقى مهرجانًا قويًا يعزز الوحدة بين أكثر من 20 مليون كردي يعيشون في العراق وسوريا وإيران وتركيا.