فيديو. إعصار "مارتينيو" يتسبب بفيضانات وأضرار واسعة في عدد من المدن الإسبانية

في مدريد، أطلقت السلطات تحذيراً من احتمال حدوث فيضانات بفعل غزارة الأمطار التي غمرت العاصمة، والتي اعتبرها خبراء الأرصاد "غير مسبوقة".

ودعت خدمات الطوارئ السكان إلى توخي "أقصى درجات الحذر"، لا سيما في المناطق المحيطة بالأجزاء غير المحمية من نهر منزنارس، تحسبًا لأي طارئ قد ينجم عن ارتفاع منسوب المياه.

وفي الشمال الغربي، شهدت منطقة غاليسيا أكثر من 400 حادثة خلال ليلة واحدة، جراء الرياح الشديدة التي وصلت سرعتها إلى 166 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى سقوط الأشجار وتضرر عدد من المباني.

أما في الجنوب، فقد تسببت العواصف في حالة من الفوضى بمدينة إيل رومبيدو الساحلية التابعة لبلدية قرطاية، وأدى ذلك إلى تضرر عدد من المنازل وشرفات المطاعم.