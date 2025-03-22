Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
الفيضانات تجرف شاحنة في كاساسولا، مالقة، إسبانيا، يوم الثلاثاء، 18 مارس 2025.
No Comment

فيديو. إعصار "مارتينيو" يتسبب بفيضانات وأضرار واسعة في عدد من المدن الإسبانية

آخر تحديث:

ألحقت العاصفة "مارتينيو" أضرارًا جسيمة في عدد من المناطق الإسبانية، أبرزها العاصمة مدريد ومنطقة غاليسيا، وسط حالة تأهب قصوى أعلنتها السلطات تحسبًا لتفاقم الأوضاع.

في مدريد، أطلقت السلطات تحذيراً من احتمال حدوث فيضانات بفعل غزارة الأمطار التي غمرت العاصمة، والتي اعتبرها خبراء الأرصاد "غير مسبوقة".

ودعت خدمات الطوارئ السكان إلى توخي "أقصى درجات الحذر"، لا سيما في المناطق المحيطة بالأجزاء غير المحمية من نهر منزنارس، تحسبًا لأي طارئ قد ينجم عن ارتفاع منسوب المياه.

وفي الشمال الغربي، شهدت منطقة غاليسيا أكثر من 400 حادثة خلال ليلة واحدة، جراء الرياح الشديدة التي وصلت سرعتها إلى 166 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى سقوط الأشجار وتضرر عدد من المباني.

أما في الجنوب، فقد تسببت العواصف في حالة من الفوضى بمدينة إيل رومبيدو الساحلية التابعة لبلدية قرطاية، وأدى ذلك إلى تضرر عدد من المنازل وشرفات المطاعم.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان