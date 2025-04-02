فيديو. زلزال ميانمار المدمر: تضاؤل الآمال في العثور على مزيد من الناجين

أنقذت فرق الإنقاذ في عاصمة ميانمار، نايبيداو، امرأة تبلغ من العمر 63 عاماً يوم الثلاثاء، بعد 91 ساعة من احتجازها تحت الأنقاض بسبب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.7 درجات والذي وقع يوم الجمعة.

تجاوز عدد القتلى 2000، مع إصابة أكثر من 3900 وما زال العديد في عداد المفقودين.

وقع الزلزال بالقرب من ماندالاي، مما تسبب في دمار واسع النطاق، تاركاً الآلاف بدون كهرباء أو اتصال.

تعيق جهود الإغاثة البنية التحتية التالفة، ونقص الوقود، ونقص المعدات الثقيلة.

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 10000 مبنى، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، قد دمرت أو تضررت بشدة.