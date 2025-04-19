فيديو. ملايين السويديين يتابعون برنامجًا تلفزيونيًا عن الهجرة السنوية لحيوانات الموظ

قبل أن يبدأ عرض التلفزيون البطيء السويدي "الهجرة الكبرى للأيل" الثلاثاء، قامت أولا مالمغرين بتخزين القهوة وتحضير الوجبات. فهي لا تريد أن تفوّت لحظة من هذا الحدث الملحمي الذي يستمر لمدة 20 يومًا على مدار 24 ساعة.

قالت: "النوم؟ إنسَ الأمر. لا أنام".

بدأ عرض البرنامج، الذي يُدعى باللغة السويدية "Den stora älgvandringen" ويُترجم أحيانًا إلى الإنجليزية باسم "The Great Elk Trek"، في عام 2019 مع ما يقرب من مليون شخص يشاهدونه.

عام 2024، حقق الإنتاج تسعة ملايين مشاهد على SVT Play، منصة البث المباشر للمذيع الوطني.

تلتقط كاميرات البث المباشر عشرات الأيائل وهي تسبح عبر نهر أنجرمان، الواقع على بعد 300 كيلومتر شمال غرب ستوكهولم، خلال موسم الهجرة الربيعية السنوية.