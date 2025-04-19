Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
تُظهر هذه الصورة غير المؤرخة، التي أصدرتها SVT، الأيائل في Junselle خلال التحضيرات للبث المباشر 'الهجرة الكبرى للأيائل'
No Comment

فيديو. ملايين السويديين يتابعون برنامجًا تلفزيونيًا عن الهجرة السنوية لحيوانات الموظ

آخر تحديث:

تلتقط الكاميرات حيوانات الموظ وهي تعبر نهر أونجرمان، الواقع على بعد 300 كيلومتر شمال غرب ستوكهولم، خلال موسم الهجرة الربيعية السنوية.

قبل أن يبدأ عرض التلفزيون البطيء السويدي "الهجرة الكبرى للأيل" الثلاثاء، قامت أولا مالمغرين بتخزين القهوة وتحضير الوجبات. فهي لا تريد أن تفوّت لحظة من هذا الحدث الملحمي الذي يستمر لمدة 20 يومًا على مدار 24 ساعة.

قالت: "النوم؟ إنسَ الأمر. لا أنام".

بدأ عرض البرنامج، الذي يُدعى باللغة السويدية "Den stora älgvandringen" ويُترجم أحيانًا إلى الإنجليزية باسم "The Great Elk Trek"، في عام 2019 مع ما يقرب من مليون شخص يشاهدونه.

عام 2024، حقق الإنتاج تسعة ملايين مشاهد على SVT Play، منصة البث المباشر للمذيع الوطني.

تلتقط كاميرات البث المباشر عشرات الأيائل وهي تسبح عبر نهر أنجرمان، الواقع على بعد 300 كيلومتر شمال غرب ستوكهولم، خلال موسم الهجرة الربيعية السنوية.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان