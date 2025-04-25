Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
الكاردينال كاميرلينغو كيفن جوزيف فاريل، في الوسط على اليمين، ينثر البخور حول جثمان البابا فرنسيس داخل كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، الأربعاء، 23 أبريل 2025.
No Comment

فيديو. على وقع الأجراس... نعش البابا فرنسيس يصل كنيسة القديس بطرس وبدء 3 أيام من الحداد

آخر تحديث:

قرعت أجراس كنيسة القديس بطرس يوم الأربعاء بينما نُقل جثمان البابا فرانسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس إيذانا ببدء مرحلة من الحداد العام مدتها ثلاثة أيام

في موكب مهيب، رفع حاملو النعش التابوت الخشبي البسيط الذي يرقد بداخله البابا فرنسيس وساروا عبر بوابات الفاتيكان، يتبعهم الكرادلة بلباسهم الأحمر القرمزي والحرس السويسري البابوي بالزي الرسمي.

أول محطة،. وكان جثمان الحبر الأعظم البالغ من العمر 88 عامًا، الذي توفي يوم الاثنين بعد سكتة دماغية، قد سُجّي أولا في دوموس سانتا مارتا قبل أن يُنقل التابوت ويوضع على المذبح الرئيسي في البازيليكا، لكن لن يتم رفعه على منصة وفق تقاليد الفاتيكان.

سيستمر العرض العام للجثمان في البازيليكا حتى منتصف الليل من يومي الأربعاء والخميس، وينتهي مساء الجمعة.

من المقرر إقامة الجنازة صباح السبت في ساحة القديس بطرس، بحضور قادة وزعماء العالم.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان