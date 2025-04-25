فيديو. على وقع الأجراس... نعش البابا فرنسيس يصل كنيسة القديس بطرس وبدء 3 أيام من الحداد

في موكب مهيب، رفع حاملو النعش التابوت الخشبي البسيط الذي يرقد بداخله البابا فرنسيس وساروا عبر بوابات الفاتيكان، يتبعهم الكرادلة بلباسهم الأحمر القرمزي والحرس السويسري البابوي بالزي الرسمي.

أول محطة،. وكان جثمان الحبر الأعظم البالغ من العمر 88 عامًا، الذي توفي يوم الاثنين بعد سكتة دماغية، قد سُجّي أولا في دوموس سانتا مارتا قبل أن يُنقل التابوت ويوضع على المذبح الرئيسي في البازيليكا، لكن لن يتم رفعه على منصة وفق تقاليد الفاتيكان.

سيستمر العرض العام للجثمان في البازيليكا حتى منتصف الليل من يومي الأربعاء والخميس، وينتهي مساء الجمعة.

من المقرر إقامة الجنازة صباح السبت في ساحة القديس بطرس، بحضور قادة وزعماء العالم.