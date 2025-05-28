فيديو. تشيلي: إعصار قوي يخلف دماراً هائلاً في مدينة بويرتو فاراس

أُصيب تسعة عشر شخصاً على الأقل بجروح كما تضرر حوالي 250 منزلاً بعد أن اجتاح الإعصار منطقة لوس لاغوس، متسببا في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من البلاد. وقد أجبرت الظروف الجوية السيئة السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء للسكان.

كما تضررت الملاجئ وتناثرت البضائع في المحلات التجارية وتمزقت أسقف المباني. وقد صاحبت الإعصار، الذي صنفته هيئة الأرصاد الجوية التشيلية على أنه EF-1، رياح شديدة وصلت سرعتها إلى 178 كيلومترًا في الساعة.

وقد زار الرئيس غابرييل بوريك المنطقة يوم الاثنين، وأعلن عن تقديم مساعدات طارئة ودعم للأسر المتضررة.