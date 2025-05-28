Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
بعض المنازل بلا أسقف في اليوم التالي للإعصار الذي ضرب بويرتو فاراس، تشيلي، الاثنين 26 مايو/أيار 2025.
No Comment

فيديو. تشيلي: إعصار قوي يخلف دماراً هائلاً في مدينة بويرتو فاراس

آخر تحديث:

تقوم فرق الطوارئ والسلطات المحلية بتقييم آثار الإعصار النادر الذي ضرب بويرتو فاراس في جنوب تشيلي بعد ظهر يوم الأحد.

أُصيب تسعة عشر شخصاً على الأقل بجروح كما تضرر حوالي 250 منزلاً بعد أن اجتاح الإعصار منطقة لوس لاغوس، متسببا في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من البلاد. وقد أجبرت الظروف الجوية السيئة السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء للسكان.

كما تضررت الملاجئ وتناثرت البضائع في المحلات التجارية وتمزقت أسقف المباني. وقد صاحبت الإعصار، الذي صنفته هيئة الأرصاد الجوية التشيلية على أنه EF-1، رياح شديدة وصلت سرعتها إلى 178 كيلومترًا في الساعة.

وقد زار الرئيس غابرييل بوريك المنطقة يوم الاثنين، وأعلن عن تقديم مساعدات طارئة ودعم للأسر المتضررة.

