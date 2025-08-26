Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
يسير السكان بينما تتقدم حرائق الغابات نحو قرية ريبوردوندو، بالقرب من أورينسي، في شمال غرب إسبانيا، يوم الاثنين 18 أغسطس 2025.
No Comment

فيديو. ألسنة اللهب تحوّل إحدى الكنائس إلى رماد مع اجتياح الحرائق شمال غرب إسبانيا

آخر تحديث:

وقف سكان كاسايو في أورينسي بلا حول ولا قوة وهم يشاهدون النيران وهي تقترب من قريتهم بعد أيام من حرائق الغابات التي لا تزال تجتاح شمال غرب إسبانيا في ظل عجز رجال الإطفاء عن احتوائها.

في كاربالييدا دي فالدوراس، دمرت النيران قرابة 3000 هكتارمن الغابات. أما في سان فيسينتي، فقد تحولت الكنيسة إلى رماد، مما أدى إلى القضاء على معلم ديني وتاريخي هام في المنطقة.

كافح رجال الإطفاء عدة حرائق في وقت مبكر من يوم الاثنين في ليون وأستورياس، حيث أجبرت الرياح المتغيرة طواقم الطوارئ على التحرك بسرعة حيث اقتربت النيران من جينيستوسو قبل أن توقف النيران تقدمها.

تقدر السلطات أن أكثر من 100000 هكتار قد تم تدميرها في ليون وحدها، مع وصول الأضرار إلى حوالي مليار يورو في أسوأ موسم حرائق تشهده إسبانيا على الإطلاق.

