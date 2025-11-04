فيديو. فرنسا توجه إنذارًا لشركة Shein بعد ضجة حول بيع دمى جنسية مرتبطة بمواد إباحية للأطفال

حذّرت السلطات الفرنسية "شين" من أنها قد تحظر الوصول إلى الموقع الإلكتروني للشركة الصينية بعد اكتشاف دمى جنسية ذات مظهر طفولي على منصة عملاق الأزياء السريعة ما أثار موجة احتجاجات واسعة.

اعلان اعلان

وقالت هيئة مراقبة المستهلكين DGCCRF إن أوصاف المنتجات لا تدع مجالًا للشك في طبيعتها الإباحية للأطفال، وأحالت القضية إلى النيابة العامة.

وحذر وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، من إمكانية حظر موقع شين من السوق الفرنسية إذا تكرر الأمر مرة أخرى.

يأتي هذا الاحتجاج قبل أيام فقط من افتتاح محل لشين في قلب باريس، والذي يواجه بالفعل معارضة شديدة وتم إنشاء عريضة تحمل أكثر من 100,000 توقيع ضد هذه الخطوة.