فيديو. مخاوف في بلدة نيشيمي بصقلية من انزلاق أرضي هائل

يقول مسؤولو الحماية المدنية الإيطالية إن التربة لا تزال غير مستقرة، وإن مزيدا من الانهيارات محتمل.

تتكدس أنقاض المنازل التي دمرت بالفعل عند أسفل الجرف، وتحذر السلطات من أن جزءا آخر من الأرض قد ينهار، ما يعرض مزيدا من المباني للخطر.

تستخدم طائرات مسيرة وصور الأقمار الصناعية لمراقبة المنطقة الحمراء ورصد سرعة الانهيار الأرضي.

تجوب الشرطة شوارع تكاد تكون خالية، فيما تبقى فرق الطوارئ في حالة تأهب.

نيشيمي، بلدة يناهز عدد سكانها 25.000 نسمة ومقامة على حجر رملي وطين هشين، شهدت انهيارا أرضيا مماثلا قبل نحو 30 عاما.

ويحذر خبراء من أن مثل هذه الكوارث قد تصبح أكثر تكرارا مع تغير المناخ وما يجلبه من أحوال جوية أشد تطرفا.