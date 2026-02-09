فيديو. سباحون يطفون في بحيرة أرجنتينية في محاولة رقم قياسي عالمي

تجمع المئات على ضفاف البحيرة فائقة الملوحة "مار تشيكيتا" في الأرجنتين، يوم الأحد، في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الأشخاص الذين يطفون على الماء في الوقت نفسه.

ويُقام الحدث في إطار الدورة الثانية من مهرجان "Festival de la Planchita" في مدينة "ميرامار"، بهدف جمع أكثر من 1941 مشاركا لتجاوز رقم سُجّل قبل نحو عقد من الزمن.

ويعود الرقم القياسي الحالي إلى عام 2017 في بحيرة "إيبيكوين"، وهي بحيرة مالحة أخرى في الأرجنتين، حيث تمكن 1941 شخصا من تشكيل سلسلة عائمة ضخمة.

ولتحطيم الرقم، يتعين على المنظمين تنسيق مشاركة ما لا يقل عن 1942 شخصا يطفون من دون أي مساعدة، طوال فترة زمنية محددة.

وتجعل نسبة الملوحة العالية في "مار تشيكيتا" منها مكانا مثاليا لهذه المحاولة، إذ توفر مياهها قوة طفو طبيعية تتيح حتى للسباحين المبتدئين البقاء على سطح الماء بسهولة.