رجل يعمل وسط عاصفة ثلجية، الأحد، ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٢٦، في نيويورك.
No Comment

فيديو. الثلوج تكسو نيويورك.. وزوار يتجوّلون قبل إغلاق الطرق

آخر تحديث:

ضربت عاصفة ثلجية قوية شمال شرق الولايات المتحدة، فأغلقت المدارس وألغت الرحلات الجوية وأوقفت حركة المرور غير الضرورية في نيويورك، فيما التزم ملايين السكان منازلهم.

في مدينة نيويورك، كان عدد قليل من السياح لا يزال يتجول في ساحة تايمز، بينما بدأ تساقط الثلوج واشتداد الرياح.

أمر رئيس البلدية زهران ممداني بتعليق شبكة النقل في المدينة، مع السماح فقط بحالات التنقل الطارئة. ويُطبق حظر على المركبات غير الضرورية من مساء الأحد حتى الساعة 12 ظهرا من يوم الاثنين، مع فرض قيود مماثلة في رود آيلاند ونيوجيرسي.

المدارس في نيويورك وبوسطن مغلقة. تم إلغاء الرحلات الجوية والقطارات، ونُشرت فرق إزالة الثلوج في الميدان. وحذر خبراء الأرصاد من تساقط ثلوج قد يصل سمكها إلى قدمين ومن تدنّي مستوى الرؤية، بينما يبقى ملايين الأشخاص في منازلهم.

