يعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع ليلا عقب غارة روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود.
No Comment

فيديو. أوكرانيا: غارة روسية على أوديسا تقتل 2 وتصيب مستشفيات ومدارس ليلا

آخر تحديث:

أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية شنت غارة على مدينة ميناء أوديسا على البحر الأسود خلال ليلة 23 على 24 نيسان 2026، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين.

أبلغت السلطات الإقليمية عن أضرار لحقت بالمنازل والمنشآت المدنية في أوديسا، من بينها مستشفى للولادة وعدة مدارس في المركز التاريخي للمدينة. وجرى تدمير مبانٍ وتسببت انقطاعات في التيار الكهربائي في حرمان آلاف الأشخاص من الكهرباء، في مشهد يبرز هشاشة مركز رئيسي لتصدير الحبوب في ظل مسارات الشحن غير المستقرة في البحر الأسود.

وجرى نشر فرق الطوارئ في أنحاء المدينة لإخماد الحرائق ومساعدة السكان الذين شُردوا خلال الليل. وشارك أكثر من 140 عنصرا في العمليات، بحسب مسؤولين محليين، بينما أكدت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا اندلاع حرائق في عدة أحياء، من بينها منطقة "بريمورسكي" الساحلية القريبة من الميناء. واعترضت الدفاعات الجوية معظم الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تجاوز عددها 40 وأُطلقت خلال الهجوم.

كما أصاب هجوم بطائرة مسيّرة سفينة تجارية ترفع علم "سانت كيتس ونيفيس" قرب مدخل الميناء، ما أدى إلى اندلاع حريق من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 شخصا. وتسلط هذه الضربة الضوء على استمرار الضغط على التجارة البحرية الأوكرانية رغم الجهود المبذولة للإبقاء على صادرات البحر الأسود، في حين ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم بوصفه "اعتداء متعمدا على المدنيين" ودعا إلى دعم غربي أقوى في مجال الدفاعات الجوية.

