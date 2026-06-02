يستعرض الحرس الإيطالي أمام الكولوسيوم بمناسبة الذكرى الثمانين لإعلان الجمهورية الإيطالية، في روما، يوم الثلاثاء، الثاني من يونيو 2026.
No Comment

فيديو. إيطاليا تحتفل بمرور 80 عاما على قيام الجمهورية بعرض عسكري في روما

آخر تحديث:

احتفلت إيطاليا بالذكرى الثمانين لقيام الجمهورية بسلسلة مراسم وعروض عسكرية وتحليق للطائرات في روما، إحياء للاستفتاء عام 1946 الذي مهد للديمقراطية.

أحيت إيطاليا يوم الثلاثاء الذكرى الثمانين للجمهورية بسلسلة من المراسم والاحتفالات في روما. ووضع الرئيس سيرجيو ماتاريلا إكليلا من الزهور عند نصب الجندي المجهول التذكاري قبل أن يحضر العرض العسكري التقليدي الذي يجوب العاصمة.

وأظهرت لقطات مصورة عناصر الإطفاء وهم ينشرون علما إيطاليا ضخما فوق الكولوسيوم، بينما شاركت وحدات عسكرية وفرق خدمات الطوارئ وعناصر الحماية المدنية في عرض عبر المنتدى الروماني. وشملت الاحتفالات أيضا أداء النشيد الوطني الإيطالي بصوت التينور أندريا بوتشيللي، إضافة إلى استعراض جوي نفذته فرقة العروض البهلوانية التابعة لسلاح الجو الإيطالي، لوّنت خلاله السماء بألوان العلم الوطني.

وتحيي هذه الذكرى التصويت التاريخي الذي جرى في الثاني من يونيو 1946، حين اختار الإيطاليون استبدال النظام الملكي بجمهورية وانتخبوا جمعية تأسيسية أوكلت إليها مهمة صياغة دستور البلاد. كما شكّل ذلك الاقتراع أول انتخابات وطنية يُسمح فيها للنساء الإيطاليات بالمشاركة.

