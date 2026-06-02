فيديو. أعلى جسر في الصين يجذب ملايين الزوار

يُعد جسر هواجيانغ جراند كانيون في جنوب غرب الصين أعلى جسر في العالم، إذ يرتفع 625 مترا فوق نهر في مقاطعة قويتشو.

ومنذ افتتاحه في عام 2025، قلّص زمن رحلة السيارات عبر الجبال من ساعتين إلى دقيقتين فقط، رابطا القرى النائية بالمدن المجاورة بسهولة أكبر.

وساهم الجسر أيضا في تنشيط السياحة والأعمال المحلية؛ إذ يستخدم السكان تغطية "5G" للترويج لدور الضيافة وإدارة الحجوزات عبر الإنترنت، ما يساعد على جذب مزيد من الزوار إلى منطقة كانت معزولة سابقا بسبب وعورة تضاريسها.

ويقول المسؤولون إن الموقع استقبل بالفعل أكثر من 2.3 مليون سائح.

وصُمم الجسر ليكون في آن واحد بنية تحتية ومعْلما سياحيا؛ إذ يضم الآن ممرات زجاجية وإطلالات بانورامية، ليصبح رمزا لجهود الصين الأوسع في تحديث المناطق الريفية عبر شبكات النقل والاتصال الرقمي.