البساطة ... أساس الحياة السعيدة في الدول الاسكندنافية

لطالما سحرت الحياة في **الدول الإسكندنافية** الكثير من الأشخاص على امتداد الكرة الأرضية. وغالباً ما ترتبط الحياة هناك في أذهاننا بأشياء عديدة كالرفاهية والسلام والمال والترفيه.
ورغم حقيقة أن الحياة هناك تتميز فعلاً بشروط معيشة على مستوى ممتاز للفرد والمجتمع في جميع نواحي الحياة، إلا أن للبعض مفهوما مختلفا للسعادة والرفاهية.
تروي كاثرين إدوارد تجربتها الخاصة عن الموضوع. وتشرح كيف تغيرت نظرتها للمال والحياة بعد ثلاث سنوات من العيش في السويد.
انتقلت كاثرين من بريطانيا إلى السويد بهدف العمل. وبعد عدة سنوات من حياتها الجديدة، اكتشفت أن المعنى الحقيقي للحياة في الدول الاسكندنافية يرتبط بملامسة جمال الأشياء البسيطة والبعد عن التكلف.
تتحدث كاثرين عن مجموعة من العبارات الاسكندنافية التي ساعدتها على فهم الحياة بالشكل الصحيح والعيش ببساطة وسلام داخلي.
قانون يانته Janteloven...الدنمارك
وهو مفهوم دنماركي تم ذكره في أحد الكتب في الثلاثينيات من القرن الماضي. وينطوي على قانون اجتماعي يطلب من الفرد ألا يشعر بأنه أفضل وأذكى وأهم من الآخرين. وفي أي سياق كان، على الإنسان ان يشعر أن جميع المحيطين به يقومون بأعمال قد تكون مختلفة عن أعماله ولكنها بنفس القيمة وتتكامل مع بعضها.
لاكوم Lagom...السويد
وهي كلمة سويدية تعني "معتدل"، والمقصود منها ضرورة فعل أو استهلاك اي شيء باعتدال دون مبالغة أو نقصان.
وإذا سألت شخصاً ما كيف كانت العطلة أو كيف كان الطقس أو كيف تحب القهوة قد يجيبك بالكلمة "لاكوم" وهذا يعني جواباً إيجابياً.
في الهواء الطلقfriluftsliv ... النرويج
ويشير هذا المصطلح النرويجي إلى الخروج في الهواء الطلق للمشي أو السباحة او الاستمتاع بجمال الطبيعة او قراءة كتاب في الحديقة.
ويفيد هذا النوع من الأنشطة في الحفاظ على الصحة النفسية والبدنية للإنسان ويبعده عن صخب الأماكن المغلقة والتجارية.
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