البساطة ... أساس الحياة السعيدة في الدول الاسكندنافية

لطالما سحرت الحياة في **الدول الإسكندنافية** الكثير من الأشخاص على امتداد الكرة الأرضية. وغالباً ما ترتبط الحياة هناك في أذهاننا بأشياء عديدة كالرفاهية والسلام والمال والترفيه.

ورغم حقيقة أن الحياة هناك تتميز فعلاً بشروط معيشة على مستوى ممتاز للفرد والمجتمع في جميع نواحي الحياة، إلا أن للبعض مفهوما مختلفا للسعادة والرفاهية.