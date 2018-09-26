عنف يليه وقف لإطلاق النار يليه اختراق للاتفاق. ذلك هو الواقع الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات.
طرابلس تحصي ضحاياها وسط اتفاق هش لوقف إطلاق النار
طرابلس تحصي ضحاياها وسط اتفاق هش لوقف إطلاق النار
أعلن عن وقف جديد لإطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، بعد قتال عنيف بين ميليشيات مسلحة، وفق السلطات الليبية التي أعلنت أن المليشيات وقعت الاتفاق. وقد رحبت الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة بالاتفاق الذي توسط فيه زعماء القبائل وأعيان محليون.
وكانت المعارك في طرابلس اندلعت في البداية يوم 26 أغسطس الماضي، عندما هاجمت قبائل ترهونة الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس، فتوجهت قوات ثوار ليبيا وكتائب النواسي الداعمة لحكومة الوفاق الوطني (المدعومة من الأمم المتحدة) للدفاع عن المدينة.
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التوصل لهدنة في طرابلس بعد أسبوع من الاشتباكات خلّف دماراً واسعاً
وكانت الاشتباكات اندلعت مرة أخرى الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انهيار اتفاق سابق بوساطة من الأمم المتحدة، كان بدأ أول أيلول/سبتمبر الحالي. ويقول واحد من الأهالي إن القناصة كانوا أمام منزله وقد منعوا هروبه، مبينا أنه ومن معه كادوا يموتون جوعا.
وكان 117 شخصا من بينهم مدنيون قتلوا وجرح 404 آخرون في المعارك، فيما اعتبر 22 شصا في عداد المفقودين بحسب وزارة الصحة.
وعلى مدى اليومين الماضيين نزحت 1700 عائلة بسبب تجدد القتال. وتعيش ليبيا في حالة من الفوضى منذ نحو أكثر من سبع سنوات. ويحكم البلاد حاليا سلطتان تتنافسان في طرابلس والشرق الليبي. وكل واحدة تدعمها مجموعة من المليشيات.