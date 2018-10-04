السوبرانو بربارة هانيغان تبدع في أوبرا "بيرينيس" في باريس

العروض العالمية الأولى لأوبرا "بيرينيس" للمؤلف الموسيقي ميكائيل جاريل، كانت في دار الاوبرا الوطنية في باريس والتي تعرف بقصر غارنيه. فجاء ذلك كاحتفال بمرور ثلاثمئة وخمسين عاماً على ادخال هذا الفن الى فرنسا.

جاريل فنان سويسري معاصر، استلهم عمله الجديد هذا من المسرحية التي تحمل الاسم نفسه للأديب الفرنسي جان راسين الذي عاش في القرن السابع عشر.