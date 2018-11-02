صناعة الساعات تتخطى الاجيال فهي صناعة معقدة تتطلب خبرات كبيرة ودقة في العمل، فتعرفوا عليها

الدقة والابتكار، ميزتان نجدهما في فن صناعة الساعات. أفضل النماذج من الساعات تعرض في متحف الفن والتاريخ في جنيف حتى الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة الكبرى لصناعة الساعات انتقت اثنتين وسبعين ساعة لتتنافس على الجائزة الكبرى. وقد قررت هذه اللجنة إدخال جائزتين جديدتين الى هذه المسابقة في نسختها الثامنة عشرة وهما جائزتا الجرأة والتحدي.