مرشح جمهوري: لا سلام في الشرق الأوسط إلا إذا اعتنق اليهود والمسلمون المسيحية

أكد القس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الكونغرس الأميركي عن ولاية كارولاينا الشمالية مارك هاريس أنّ السلام في الشرق الأوسط سيتحقق عند اعتناق اليهود والمسلمين للمسيحية.
ويواجه مارك هاريس، الذي استقال من منصبه كقسّ في الكنيسة المعمدانية في العام 2017 للتفرغ للسياسة، مرشح الحزب الديموقراطي دان ماكريدي.
وسبق وأن أشار مارك هاريس بعد رحلة قام بها إلى القدس في العام 2011، إلى أنّ السلام لن يتحقق بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلاّ بتحول اليهود والمسلمين إلى الديانة المسيحية.
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وأدلى هاريس بالعديد من الخطب والتصريحات المثيرة للجدل بخصوص الإسلام حيث وصف الدين الإسلامي بأنه "خطير" وهناك مؤامرات إسلامية لتدمير أوروبا والولايات المتحدة من خلال تغيير تركيباتها الديموغرافية وفي إحدى الخطب التي ألقاها في العام 2010 قال: "الشيطان أكبر تزييف... وهذا هو السبب في أن دين الإسلام خطير للغاية. إنه تزييف كبير لجيلنا. "
وحسب السيد روبرت مكاو، مدير الشؤون الحكومية في مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية، فقد دعت منظمة الحقوق والدفاع المدني في بيان الحزب الجمهوري في كارولاينا الشمالية إلى إدانة تعليقات مارك هاريس، مشيرة إلى أنّ "تصريحات هاريس الدينية وغير الدقيقة ضد المسلمين الأميركيين والإسلام تعرض حياة المسلمين للخطر ويجب أن يتخلى عنها الحزب الجمهوري في كارولاينا الشمالية".