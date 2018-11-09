شاهد: غرق أكثر من 400 جاموس في بوتسوانا

قالت الحكومة البوتسوانية أن حوالي 400 جاموس غرق في نهر شمال البلاد هذا الأسبوع ووقعت حادثة الغرق ليلة الثلاثاء، في نهر تشوبي على الحدود مع ناميبيا.
وزارة البيئة والموارد الطبيعية في بوتسوانا نشرت بيانا أكدت فيه أن التحقيقات حول ما جرى في البلدين، تؤكد أن قطيع الجواميس كان يرعى في ناميبيا، عندما اقتربت الحيوانات من نهر تشوبي، وأنها كانت ضحية مطاردة من قبل أسود.
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وأشار البيان إلى أن تدافع أفراد القطيع الكبير، والنزول من ضفة النهر شديدة الانحدار، أدى إلى ما حدث، وأن حالات غرق الجواميس في هذه المنطقة ليست جديدة، لكن الأرقام عادة ما تكون اقل.
وزير البيئة الناميبي بوهامبا شيفيتا أكد في حديث للصحفيين أن الحادث مؤسف، وأن حوالي 1000 جاموس حاول العبور لضفة النهر، لكن التدافع الناتج عن هجوم الأسود كان السبب.