رئيس سلوفاكيا يعارض قانوناً يحظر على الأجانب غناء النشيد الوطني داخل البلاد

وعد الرئيس السلوفاكي السابق أندريه كيسكا باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون يحظر على الأجانب غناء نشيدهم الوطني ما لم يكن ثمّة وفدٌ رسمي من بلادهم يزور سلوفاكيا.

القانون الذي تم سنّه حديثًا، يفرض غرامة مالية على كل أجنبي يغني النشيد الوطني لبلاده في سلوفاكيا، وتصل هذه الغرامة إلى 7 آلاف يورو، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة بين أوساط المجتمعات العرقية المقيمة في سلوفاكيا وخاصة المجرية.

وحسب المراقبين، فإن القانون استهدف بشكل رئيس مشجّعي فريق كرة القدم لمدينة دوناجسكا ستريدا ذات الغالبية الهنغارية.

وتوعّد حزب "هيد موست" السلوفاكي بمغادرة صفوف الائتلاف الحاكم في حال لم يتم سحب القانون، وتمكّن من إقناع الرئيس كيسكا في نهاية المطاف بأن يستخدم حق النقض "الفيتو" ضد هذا القانون.

وقال رئيس حزب "هيد موست" بيلا بوغار: إن "هذا القانون لا ينتمي إلى (قيم) أوروبا، وخاصة في القرن الحادي والعشرين، كما أن هذا القانون لم يصبح نافذا بعد، لذا يمكننا تغييره".

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