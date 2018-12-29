شاهد: ديسمٌ في حديقة حيوان برلين يتلقى حناناً وحليباً من أمّه

نشرت حديقة حيوان برلين بألمانيا اليوم الجمعة أحدث لقطات لديسمٍ قطبي (صغير الدب القطبي) يبلغ من العمر 27 يوما والمولود في حديقة الحيوان الذي ولد في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

الديسم الجديد لا زال يغط في نوم عميق معظم ساعات اليوم تحت أعين الممرضين وأيضاً تحت رعاية أمّه "تونغا" التي أنجبته من الدب القطبي "فولوديا".

وتقوم أنثى الدب القطبي بالتزاوج بين شهر نيسان/أبريل وأيار/مايو لمدة أسبوع، وتلدُ بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير، وتستمر برعاية الدياسم حتى يبلغوا الثانية من عمرهم.