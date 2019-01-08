اعتقال أمريكي في سوريا أرسل سيرته الذاتية إلى داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة القبض على الأمريكي وران كريستوفر كلارك، الذي يعتقد أنه أرسل سيرته الذاتية إلى تنظيم داعش.

ويبلغ كريستوفر من العمر 34 سنة، وقد اعتقل مع امريكي آخر خلال حملة تحرير آخر الجيوب التي يحتلها تنظيم داعش في سوريا.

وكانت "أن بي سي نيوز" ذكرت السنة الماضية أن وثيقة كلارك عثر عليها في بيت عراقي، وقد حصل عليه برنامج موضوعه التطرف في جامعة جورج واشنطن. وفي أحد الظروف رسالة كلارك، يأمل فيها أن يحصل على وظيفة تدريس الإنجليزية للطلاب الموجودين في الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش.

وتضمنت السيرة الذاتية عنوان بريد الكتروني، وشهائد تعليمية والتجربة المهنية، وهو خريج جامعة هيوستن.

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وكان كلارك ألقي عليه القبض إلى جانب مقاتلين اجانب من باكستان وشخص خامس من ايرلندا، بحسب قوات سوريا الديمقراطية. ويعتقد أن الخلية كانت تسعى لمهاجمة المدنيين الهاربين من المناطق التي تسيطر عليها داعش.

ويقول نائب مدير المركز الدولي لدراسة ظاهرة التطرف والعنف السياسي في كلية "كينغ" لندن، إنه هناك تقارير متضاربة بشان عدد المقاتلين الأجانب المتبقين في سوريا، مبينا أن البعض منهم ألقي القبض عليه وأن البعض منهم قتل، فيما ما يزال الباقون نشطين.

وبحسب جامعة واشنطن فإن 64 أمريكيا سافروا إلى العراق وسوريا، حيث التحقوا بتنظيم داعش منذ 2001.