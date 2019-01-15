شاهد: بريطانيون فرحون بعد رفض البرلمان اتفاق "بريكست"

مؤيدو استفتاء ثاني حول علاقة المملكة مع الاتحاد، يأملون في أن تكتسب حرتهم زخما بعد رفض أعضاء البرلمان بشكل ساحق، الصفقة التي حصلت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

المئات تظاهروا أمام البرلمان البريطاني ، أثناء جلسة التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.

نتيجة التصويت "رفض 432 وقبول 202" ضد الاتفاق كانت متوقعة، ونتيجتها بتراجع قوة ماي أيضا كانت في الحسبان، وهو ما يرجح حصول اضطرابات سياسية، قبل عشرة أسابيع فقط من مغادرة بريطانيا للاتحاد يوم 29 مارس.

المتظاهرون حملوا لافتات تندد بالمشروع، وبفكرة الخروج، منادين باحتفاظ بريطانيا بمقعدها في الاتحاد، وبإجراء استفتاء ثان، متأملين أن تغير نتيجته ما حصل عام 2016، عندما صوت حوالي 52% لصالح الخروج من الاتحاد.