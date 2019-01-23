شاهد كيف يحتفل الشباب في اليابان ببلوغ سن الرشد

احتفل آلاف الشبان والشابات ببلوغهم سن العشرين في محافظة كاناغوا غرب العاصمة اليابانية طوكيو في احتفال محلي يقام في منتصف شهر يناير من كل عام، وهو السن القانوني الذي يسمح بعده للشباب بالحصول على جميع حقوقهم القانونية في البلاد مثل حق التصويت فى الانتخابات والزواج دون موافقة الأهل.

ويعود هذا التقليد للعام 714 ميلادي، عندما قام أحد الأمراء بقص شعره احتفالا ببلوغه سن الـ 20 ، ويقوم الشبان خلال هذا اليوم بحمل الأضرحة على أكتافهم والتجول بها على طول الطريق قبل الدخول بها في البحر .