برعاية مصرية.. عراقجي وغروسي على أعتاب "بروتوكول نووي جديد"

وسيكون اللقاء هو الأول بين الجانبين منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.

رعاية مصرية

قالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية إن عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات مع عراقجي وغروسي بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك في إطار جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت أن هذه الجهود تهدف إلى "تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة للتوصل إلى تسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وتهيئة مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الاثنين، أن عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية مع نظيره الإيراني عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن المباحثات تركزت على تقريب وجهات النظر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسعي نحو تحقيق تسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف وتخفف من حدة التصعيد الإقليمي والدولي.

وأكدت القاهرة أن تحركاتها تأتي ضمن جهودها المستمرة لتقريب المواقف بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا).

تأكيد إيراني للقاء

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن عراقجي سيلتقي غروسي في مصر.

ونقلت الوكالة، مساء الاثنين، عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه "خلال زيارة للقاهرة، سيُعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة".

وأضافت الوكالة أن عراقجي، وهو المفاوض النووي الرئيسي من الجانب الإيراني، سيقوم أيضا بزيارة لتونس.

البرلمان الإيراني يوقف التعاون مع الوكالة

كان البرلمان الإيراني قد أقر في 26 يونيو/ حزيران قانوناً يقضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنع دخول مفتشيها، إلى جانب تعليق أنشطة التفتيش.

وجاء هذا القرار ردًا على الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 12 يوماً ونفذ بدعم أمريكي. منذ ذلك الحين، تشترط طهران موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى على أي عملية تفتيش.

مفاوضات لإنهاء الأزمة

وتجري الوكالة الدولية وطهران حالياً محادثات لتحديد آليات استئناف التعاون. وفي 28 أغسطس/ آب، أطلقت الدول الأوروبية الثلاث عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران، ما لم تستأنف الأخيرة عمليات التفتيش بشكل كامل وتستأنف المفاوضات النووية مع واشنطن.

وكانت هذه العقوبات قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.

ووجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى دول الترويكا الأوروبية بريطانيا فرنسا وألمانيا طالبهم فيها بالتراجع عن العقوبات التي أعادت فرضها على إيران بعد إعادة تفعيل "آلية الزناد".

رغبة في الحل

أكدت طهران عقب الحرب أن التعاون مع الوكالة الدولية سيتخذ "شكلا جديدا".

وفي أواخر أغسطس/ آب، عاد فريق من مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة إلى إيران للإشراف على استبدال الوقود في بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في الجمهورية الإسلامية.

كان عراقجي قد أعلن، السبت، أن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "شارفت على التوصل إلى إطار جديد للتعاون"، معرباً عن أمله في فتح "مرحلة جديدة" في العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، أكد غروسي، خلال افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة في فيينا الاثنين، أن المباحثات الفنية مع إيران تشهد "تقدماً"، معرباً عن أمله في أن "تُثمر نتائج إيجابية خلال الأيام القليلة المقبلة بما يتيح استئناف التعاون الكامل بين الوكالة وطهران".

بعد يومين من انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي، أعلن عراقجي أن بلاده لا تقبل في الوقت الراهن زيارة غروسي إلى طهران، مشددا على أن الظروف الحالية غير مناسبة لمثل هذه الزيارة.