بولندا: غدانسك تصوّت لاختيار خليفة للعمدة المقتول وأليكساندرا الأوفر حظاً لتولي المنصب

شهدت مدينة غدانسك البولندية يوم أمس الأحد انتخابات محلية لاختيار خليفة لرئيس البلدية باول أداموفيتتش الذي قُتل منتصف الشهر الماضي على يد شخص له سجلٌ حافل بالإجرام.

وفي ظل عدم ترشيح الأحزاب البولندية الرئيسة لأحد من صفوفها لهذا المنصب، ترتفع حظوظُ نائب رئيس البلدية المرشحة أليكساندرا دولكيويتش ووكينج لتوليّ المنصب، وفي حال صدقت التوقعات وفازت أليكساندرا في هذه الانتخابات التي من المقرر أن تعلن نتائجها مساءً، فإنها ستكون أول امرأة تتولى منصب عمدة غدانسك.

وقالت ألكسندرا دولكويتش ووكينج، عقب الإدلاء بصويتها في الانتخابات: "لقد بذلنا ما بوسعنا لإجراء هذه الانتخابات في مدينة غدانسك، هذه الانتخابات التي لم يكن أحد منا يريدها أن تتم في هكذا ظروف، فنحن لا زلنا نعيش المأساة (التي خلّفها مقتل رئيس البلدية أداموفيتتش)".

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وكانت الشرطة في بولندا أعلنت أن اداموفيتش الذي يحظى بشعبية لقي حتفه بعد اقتحام مسرح مقام في الهواء الطلق لإحدى المناسبات الخيرية السنوية والتي يجمع خلالها المتطوعون ملايين اليورو لشراء معدات طبية للمستشفيات.

والمهاجم هو من سكان غدانسك وخرج مؤخراً من السجن بعدما أمضى أكثر من خمس سنوات بسبب عمليات سطو على مصارف، وعقب طعنه أداموفيتتش تم اعتقاله على الفور، وأظهرت مشاهد تلفزيونية الرجل وهو يصرخ "اداموفيتش مات" لأن حزبه السابق، المنتدى المدني، الذي حكم البلاد من 2007 حتى 2015 عذبه عندما كان في السجن حسب قوله.

وتولى اداموفيتش رئاسة بلدية غدانسك منذ عام 1998 وقد حصل في الانتخابات المحلية التي جرت في 2018 على 65 في المئة من الأصوات>