الجزائر: استمرار المظاهرات ضد بوتفليقة للجمعة الخامسة على التوالي

قال صحفي من رويترز إن عدد المحتجين المتجمعين بوسط العاصمة اليوم الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تزايد بسرعة وأصبح بالآلاف.

وكانت الأعداد في تزايد حتى قبل بدء صلاة الجمعة والتي يتوقع أن ترتفع بعدها أعداد المشاركين في الاحتجاج.

ويطالب المتظاهرون بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وشخصيات مقربة من المحيط الرئاسي، في خامس جمعة من التظاهر على التوالي منذ انطلاقها يوم 22 من شهر فبراير شباط.

وتجمع المحتجون في وسط المدينة رغم المطر رافعين الأعلام الجزائرية ولافتات. وقال أحمد خوجة (23 عاما) "المطر لن يوقفنا عن مواصلة ضغوطنا".

وأذعن بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، للمظاهرات الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يسعى لولاية رئاسية خامسة لكنه سيستمر في المنصب لحين تنظيم ندوة وطنية وصياغة دستور جديد.

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