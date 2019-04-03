كيف رد لاعب يوفنتوس مويزي كين على شتائم عنصرية طالته بملعب كاغلياري؟

تمسك مويزي كين مهاجم يوفنتوس الواعد بطريقة احتفاله بالأهداف قائلا انها افضل وسيلة للرد على أي اساءة عنصرية عقب القاء البعض باللائمة على هذه الطريقة في تعرض اللاعب البالغ من العمر 19 عاما لإساءات خلال لقاء فريقه امام كالياري بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

في غضون ذلك، وصفت شبكة مناهضة التمييز في كرة القدم الاوروبية (فير) العنصرية في كرة القدم بانها "وباء ايطالي" وقالت ان هناك ارتفاعا يدعو للقلق في عدد الحوادث.

وحول كين، الذي تعرض لصيحات استهجان طوال المباراة، كرة عرضية من رودريغو بنتانكور نحو الشباك قبل خمس دقائق على النهاية ليكمل الانتصار 2-صفر ليوفنتوس متصدر دوري الدرجة الاولى ثم ذهب لمشجعي كالياري خلف المرمى وفتح ذراعيه.

وردت جماهير كالياري على ذلك بإطلاق إهانات عنصرية منها أصوات تشبه أصوات القردة صدرت من مجموعة من المشجعين ضد كين. واعتبر بعض المشجعين هذا الرد بمثابة طريقة لإبداء الغضب من لاعب منافس بغض النظر عن عرقه.

ونشر كين لاحقا صورة للاحتفال مصحوبة برسالة "افضل وسيلة للرد على العنصرية" بينما نشر زميله لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتودي نفس الصورة مع رسالة "أسود وأبيض.# لا للعنصرية".

واحتج لاعب يوفنتوس الفرنسي بليز ماتويدي بحدة ضد حكم المباراة، وبدا انه يهدد بمغادرة الميدان، وكان ماتويدي اشتكى السنة الماضية من انتهاكات عنصرية في ملعب كالياري ذاته، وبعدها اعتذر حكم المباراة.

وكانت مباراة يوم الثلاثاء أوقف اللعب خلالها، ووجه تحذير إلى المشجعين في المدرجات، لكن ذلك لم يمنع من استمرار الشتائم العنصرية وبأكثر حدة.

ووقعت الحادثة في اليوم نفسه الذي قال فيه رئيس الرابطة الأوروبية لكرة القدم ألكسندر سيفيرين في لندن انه يشعر بالعار، وهو يرى مشجعين يرمون بقشور الموز على ميادين كرة القدم، ويسمع من المدارج تقليد أصوات القردة، رافضا استعادة الشعارات الفاشية المقيتة، وترديدها في الملاعب.

أما مدرب نادي جوفنتوس ماسيمليانو أليغري فقد دعا إلى منع الدخول إلى الملاعب مدى الحياة، على كل مشجع يضبط في موقف يثير فيه انتهاكات عنصرية، بحق اللاعبين.

ومن المتوقع ان تنظر لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الايطالي مع تلك الوقائع بعد غد الجمعة بمجرد انتهاء مباريات الجولة.

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