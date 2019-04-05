رئيسة حزب اليمين المتطرف الفرنسي ليورونيوز: نحن نجسد أمل أوروبا

أكدت رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان خلال لقائها مع يورونيوز على حاجة أوروبا الملحة لحماية حدودها على نحو مماثل لما تقوم به الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس"، وذلك بناءا على مطالب الدول الأوروبية للسيطرة على حدودها أمام موجات الهجرة الكبيرة .

ومن الناحية الاقتصادية شددت زعيمة الحزب اليميني المتطرف (الجبهة الوطنية سابقا) على ضرورة وقف استيراد المنتجات والبضائع التي لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي زراعتها أو إنتاجها وذلك لمنع ما سمته "منافسة دولية غير منصفة".

مارين لوبان: حماية الحدود الأوروبية مارين لوبان: هناك حاجة ملحة لحماية الحدود تلبية لمطالب الدول بالسيطرة على حدودها أمام تدفق الهجرات المستمر والهائل. Publiée par ‎Euronews عــربي‎ sur Vendredi 5 avril 2019

كما وصفت رئيسة حزب التجمع الوطني اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي بأنها نموذج معادٍ للبيئة، وأكدت على أهمية الإنتاج المحلي كحل بديل.

الاتحاد الأوروبي

سنكون في المقدمة خلال هذه الانتخابات الأوروبية لأننا نجسد أملا لأوروبا

وفي معرض حديثها عن الاتحاد الأوروبي اتهمت لوبان أوروبا والاتحاد بالتسبب بخيبة أمل للشعوب الأوروبية عن طريق مساومات وابتزاز وممارسات وصفتها بأنها "سيئة للغاية"، واعتبرت التكتل فاشلا، كما أشارت إلى ضرورة بناء أوروبا جديدة لا يمكن إنقاذها بدون التخلي عن فكرة الاتحاد الأوروبي الحالي.

مارين لوبان: سنكون في المقدمة خلال هذه الانتخابات الأوروبية مارين لوبان: سنكون في المقدمة خلال هذه الانتخابات الأوروبية لأننا حقيقة نجسد أملا لأوروبا. Publiée par ‎Euronews عــربي‎ sur Vendredi 5 avril 2019

عن الحدود والهجرة

لم تتوانى لوبان عن وصف الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية بأنها "مكتب استضافة للمهاجرين"، متذرعة بأن الوكالة غير قادرة على القيام بمهامها الأساسية مثل منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو إيقاف السفن قبل وصولها الشواطئ الأوروبية.

مارين لوبان: وكالة الحدود الأوربية مكتب استضافة للمهاجرين رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي: الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية أضحت مكتبا استضافة للمهاجرين. Publiée par ‎Euronews عــربي‎ sur Vendredi 5 avril 2019

عن هزيمة ماكرون

ولم تتردد لوبان في التأكيد على أنه من الضروري للغاية هزيمة إيمانويل ماكرون وحزبه في هذه الانتخابات وهو في نصف ولايته الرئاسية في فرنسا، موضحة بأن خسارة الرئيس الفرنسي في الانتخابات الأوروبية سيرسل رسالة قوية للشعب الفرنسي بأنه لا يمكنه الاستمرار في الجزء الثاني من ولايته.

مارين لوبان: يجب إسقاط إيمانويل ماكرون مارين لوبان: يجب إسقاط إيمانويل ماكرون Publiée par ‎Euronews عــربي‎ sur Vendredi 5 avril 2019

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