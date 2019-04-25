أمريكا تسجل 695 حالة إصابة بالحصبة منذ القضاء على الفيروس عام 2000

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حدوث 695 حالة إصابة بالحصبة في الولايات المتحدة حتى الآن، خلال عامنا هذا وهو أعلى معدل لانتشار المرض منذ أن أعلنت البلاد أنها تمكنت من القضاء على الفيروس عام 2000.

وفي بيان أصدرته يوم أمس الأربعاء 24 أبريل/نيسان، أكدت المراكز أن حالات الإصابة بهذا المرض المعدي، تركزت وبصورة أساسية في ولاية واشنطن وفي نيويورك بعد بدء ظهور المرض أواخر العام الماضي.

ففي نيويورك مثلا، قال مسؤولون إنه تم تسجيل 390 حالة على الأقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول، معظمها بين أطفال يهود في بروكلين مما يجعل هذا أسوأ تفش للمرض تشهده المدينة منذ 1991.

ومن بين العدد الإجمالي 61 حالة تم تسجيلها في الستة أيام الأخيرة، اثنتان منها لامرأتين حبليين حسبما ذكرت إدارة الصحة بالمدينة يوم أمس.

وألقى مسؤولون في قطاع الصحة العامة بجانب من اللوم على انتشار معلومات خاطئة عن سلامة التطعيمات.

وحذر البيان، والذي أكد تسجيل حالات إصابة بالفيروس في 22 ولاية هذا العام حتى الآن، أنه "كلما طال أمد حالات التفشي هذه، زاد احتمال ترسخ الحصبة مرة أخرى في الولايات المتحدة"، مضيفا أن التفشي يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة في المجتمعات التي بها معدلات تطعيم أقل من الطبيعي.

ومن جانبه، حث وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار على التوسع في عملية التطعيم، قائلا في بيان له، إن سلامة الأمصال "أمر تم التأكد منه تماما منذ سنوات طويلة".

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه على الرغم من القضاء على المرض من البلاد عام 2000، مما يعني أن الفيروس لم يعد موجودا باستمرار طوال العام، لا تزال هناك حالات تفش بسبب مسافرين قادمين من بلدان لا تزال فيها الحصبة متفشية.

وتجاوز عدد حالات الإصابة حتى الآن هذا العام، ذلك العدد المسجل خلال عام 2014 بأكمله والذي بلغ 667 حالة وكان أعلى عدد سنوي يجري تسجيله منذ القضاء على الفيروس عام 2000.

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والإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدي لمضاعفات تفضي إلى الوفاة، لكن لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الحصبة في التفشي الأخير.

وتنتشر الحصبة عالميا. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 110 آلاف حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وفقا لبيانات أولية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 300 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.