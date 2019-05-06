طهران تعلن ردها على واشنطن بعد عام على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

ستعلن إيران يوم الأربعاء عن إجراءات "للمعاملة بالمثل"، في ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع طهران عام 2015.

وحسبما ذكرت مصادر إعلامية نقلاً عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية يوم الاثنين نقلاً عن "مصادر مطلعة" فإن إيران لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي التاريخي.

وقالت إن القرار الإيراني تم إبلاغه بشكل غير رسمي لبعض زعماء دول الاتحاد الأوروبي. لكنها لم تذكر الإجراءات التي تعتزم طهران اتخاذها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من أيار (مايو) العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ثم أعاد فرض العقوبات الصارمة على إيران، بما في ذلك على صادراتها النفطية التي تمثل شريان حياة، بغرض وقف تلك الصادرات تماماً وخنق اقتصاد إيران.

ورأى ترامب الذي لم يكن قد وصل للسلطة عند إبرام الاتفاق النووي، إن الاتفاق يصب في صالح إيران نظراً لأنه لم يتطرق إلى برنامجها للصواريخ الباليستية أو مساندتها لقوى عسكرية أخرى في عدة حروب بالشرق الأوسط أو مشاركتها بها.

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وتقول إيران إن برنامج الصواريخ الباليستية ليس له صلة بأنشطتها النووية، وهو دفاعي في طبيعيته، كما أن دعمها لحلفاء في أنحاء الشرق الأوسط أمر ليس من شأن واشنطن.

ولا تزال الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ملتزمة به. وينظر الاتحاد الأوروبي في سبل للحفاظ على منافعه الاقتصادية مع إيران.