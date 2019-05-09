ماكرون يدافع عن بيع أسلحة فرنسية للسعودية

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس 9 مايو /أيار عن مبيعات السلاح الفرنسية للسعودية لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في سيبيو برومانيا بعد أن سعت منظمة فرنسية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى منع تحميل شحنة أسلحة على سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا في وقت لاحق اليوم.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع إلكتروني للتحقيقات الاستقصائية معلومات عسكرية فرنسية مُسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تُستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.

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وفرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكن باريس تواجه ضغوطا متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها بسبب الصراع المستمر منذ أربع سنوات الذي دمر اقتصاد اليمن وسبب أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال ماكرون إنه حصل على ضمانات من السعودية بأن الأسلحة لا تُستخدم ضد المدنيين. ودافع أيضا عن المبيعات للسعودية ووصف المملكة بأنها حليف رئيسي في الحرب على الإرهاب.