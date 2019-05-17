شاهد: إغلاق المدارس في المكسيك بسبب حالة الطوارئ البيئية

أعلنت سلطات المكسيك الثلاثاء حالة طوارئ بيئية في العاصمة مكسيكو سيتي، أحد أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في العالم بعد أن عم الدخان والرماد الناتج عن حرائق الغابات القريبة المدينة وأدى إلى رفع درجات التلوث إلى مستويات مضرة بصحة الإنسان. ونصحت السلطات البيئية السكان بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق والتمارين، والبقاء في منازلهم مع إغلاق النوافذ والأبواب. أما بالنسبة للفئات الحساسة، بما في ذلك الرضع والمسنين والمرضى فقد أوصتهم السلطات بالبقاء في المنازل كما أُغلقت المدارس.

وبلغت الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5 ما يعادل 158 ميكروغراما لكل متر مكعب من الهواء في الساعة 5 صباحًا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بمبدأ توجيهي يومي بشأن جودة الهواء أقل من 25. وشهد هواء مكسيكو سيتي، الذي كان قاتلاً في السابق، تحسناً نسبيا خلال أواخر التسعينيات. غير أنه في السنوات الأخيرة ، ظهرت علامات تدهور جديدة.