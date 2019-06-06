شاهد.. الملكة إليزابيث وترامب وماكرون وميركل يحتفلون بذكرى إنزال النورماندي

شارك زعماء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا في الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لإنزال الحلفاء الذي يعتبر بداية النهاية للحرب العالمية الثانية، حيث تم تكريم قدامى المحاربين الذين شاركوا في ذكرى أكبر إنزال بحري في التاريخ.

الاحتفال الذي أقيم في بورتسموث ببريطانيا حضرته الملكة إليزابيث ونجلها الأمير تشارلز، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الكندي جاستن ترودو.