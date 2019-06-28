شاهد: نباتيون شبه عراة في زيورخ من أجل حماية المناخ

خرج عدد من النشطاء النباتيون اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران في مدينة زيورخ إلى الشارع شبه عراة، في محاولة لزيادة الوعي العام حول ضرورة أن يصبح المرء نباتيا. ويأتي هذا الاحتجاج وهو من تنظيم جمعية "سويسفيغ" ضمن الحملات التي يتم إطلاقها لحماية المناخ.

وقام النشطاء بطلاء أجسامهم مستخدمين اللونين الأخضر والأزرق اللذين يرمزان إلى كوكب الأرض، وساروا في شوارع المدينة، بالرغم من موجة الحر التي هزت أوروبا في الأيام الأخيرة والتي سجلت أرقاما غير مسبوقة في عدد من البلدان الأوروبية.