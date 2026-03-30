تصطف مركبات في طابور للتزود بالوقود في محطة وقود في يانغون بميانمار يوم الثلاثاء.
No Comment

فيديو. نقص الوقود يسبب طوابير طويلة في عاصمة ميانمار

آخر تحديث:

اصطف السائقون لساعات طويلة للحصول على الوقود في عاصمة ميانمار نايبيداو، بعدما فرض المجلس العسكري الحاكم حصصا على البنزين مع تفاقم النقص.

يواجه سائقو السيارات في عاصمة ميانمار فترات انتظار طويلة في محطات الوقود، مع بدء المجلس العسكري الحاكم تطبيق حصص صارمة على التزود بالوقود وسط نقص متزايد.

وبموجب القيود الجديدة، لا يُسمح للدراجات النارية إلا بثمانية لترات من الوقود أسبوعيا، في حين يمكن للسيارات الخاصة الحصول على ما بين 35 و45 لترا تبعا لحجم المحرك. وقد أجبرت هذه القيود السكان على الوقوف في طوابير لساعات طويلة، مما عطّل وتيرة حياتهم اليومية.

واصطفت طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في أنحاء نايبيداو، في مشهد يعكس تنامي إحباط المواطنين الساعين لمواصلة حياتهم اليومية رغم شح الوقود.

