شاهد: أبرز الأحداث حول العالم لهذا الأسبوع في فقرة بدون تعليق

في فقرة "بدون تعليق" لهذا الأسبوع ننقلكم إلى السواحل الأمريكية أين شهدت انقلاب سفينة شحن واشتعالها قبالة ساحل ولاية جورجيا، قبل أن يتم انقاذ طاقمها.

ننتقل بعدها عبر صور جوية إلى جزر الباهامس للوقوف على آثار الدمار الذي خلفه إعصار "دوريان أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق.

ونبقى في الولايات المتحدة دائما، اين بات التزلج على المياه والأمواج غير مقتصر على البشر فقط بل انتقل إلى الكلاب أيضا.

ثم نعود إلى مدينة نيوورك التي أحيت الذكرى 18 لأحداث 11 أيلول سبتمبر، وهوأحد أعنف الهجومات الإرهابية واكثرها دموية في الولايات المتحدة.

و في آخر حدث نعود إلى عنف الطبيعة مجددا والتي ضربت إسبانيا هذه المرة، حيث شهدت أليكانتي وفالنسيا فيضانات بسبب الطقس والأمطار الغزيرة والبرد الذي تساقط لساعات، وأجبر السلطات على إطلاق تحذير باللون الأحمر.