يتعين على أرنو بلوكيل، الذي ينحدر من مدينة أجان بمنطقة لوت إي غارون بفرنسا، والذي يدير مطعمين في سان فرانسوا بمقاطعة غوادلوب الفرنسية دفع 14 ألف يورو إلى مصلحة الضرائب التابعة للاتحاد من أجل استرداد مساهمات الضمان الاجتماعي والسبب هو تناوله لوجبات الغداء والعشاء في مطعمه.

حسب وسائل إعلام فرنسية، فقد زار مفتش تابع للاتحاد من أجل استرداد مساهمات الضمان الاجتماعي مطعم أرنو بلوكيل حيث سأله عن المكان الذي يتناول فيه طعامه، فما كان على السيد بلوكيل إلاّ أن أجابه بأنه يتناول طعامه في مطعمه، فهو يعمل طول الوقت ولا مجال له للتنقل إلى مطعم آخر أو مكان آخر لتناول الطعام.

الموظف أكد لأرنو بلوكيل أن صاحب أو مدير المطعم ملزم بالإعلان عن الوجبات التي يتناولها في المكان الذي يملكه أو يديره، وهو ما جعل مصلحة الضرائب تعاقبه لأنه لم يصرّح منذ 3 سنوات بهذه "الميزة العينية"، والخاصة بتناول وجبات الطعام في مكان العمل.

وقد استند مفتش مصلحة الضرائب على متوسط إنفاق الوجبة الواحدة لكل زبون، وهو ما يعادل 107 يوروهات للوجبة الواحدة، وبالتالي يتوجب على صاحب المطعم "المسكين" دفع 14 ألف يورو. كبير الطهاة قال: "مثل جميع الطهاة، أحتفظ بالمنتجات الجيدة للزبائن، وأتناول العجائن أو الأطباق البسيطة وغير المكلفة، تماما مثل جميع أعضاء فريقي والذين تصل كلفة وجبتهم إلى 6 يوروهات كما يظهر على كشوف رواتبهم".

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