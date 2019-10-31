مجموعة "ماركس أند سبسنر" العملّاقة تبدأ بيع وجبات "حلال" في متاجرها ببريطانيا

أصبحت مجموعة "ماركس أند سبسنر" البريطانية، أول سلسلة متاجر تجزئة في البلاد تبيع وجبات جاهزة تحمل علامة "حلال"، وذلك تلبية للطلب المتزايد على هذا النوع من الأطعمة التي ستقدِّمها المجموعة لزبائنها من خلال ست وجبات جاهزة اعتُمِدَ في تحضيرها على معايير "هيئة الأطعمة الحلال".

وأوضحت مجموعة "ماركس أند سبسنر" أن الوجبات الحلال ستكون متاحة للزبائن بدءاً من الأسبوع المقبل في 36 فرعاً من فروعها، إضافة إلى المتاجر التي تديرها شركة "الفطيم الدولية" صاحبة الامتياز في أسواق في دولٍ كسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت مجموعة سلسلة المتاجر البريطانية العملّاقة إلى أن مسؤولي قسم الأطعمة، بالتعاون مع فريق تطوير المنتجات في الشركة اعتمدوا ست وجبات حلال جاهزة هي أكثر الوجبات شعبية، وتشمل الدجاج "أربراباتا"، الدجاج مع الفطر، الهوت بوت، دجاج "غالفريزي" دجاج "تيكا ماسلا"، إضافة إلى الدجاج بانيه.

والجدير بالذكر أن مجموعة "ماركس أند سبسنر" تمتلك نحو الف متجر في بريطانيا، من بينها نحو 300 متجر كبير للاطعمة والالبسة والمنتجات المنزلية ونحو 700 مركز مخصص لبيع الاطعمة، وفي شهر أيار/مايو الماضي، تحدثت وسائل الإعلام المحلية أن المجموعة تعتزم إغلاق عدد من متاجرها بسبب تراجع الإيرادات والأرباح، وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذي غارديان"، فإن الحديث هو عن إغلاق 100 متجر، فيما قال صحيفة "صنداي تايمز": إن ماركس أند سبنسر ستغلق 40 متجرا.

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