أداء مبهر لليابان في أول يوم لبطولة الجيدو الكبرى في أوساكا

أثبتت اليابان علو كعبها في الجيدو خلال منافسات اليوم الاول لبطولة الغراند سلام المقامة في اوساكا اليابانية.

وكان نهائي اليوم الأول في فئة أقل من 52 كيلوغرام كبيرا وملفتا للأنظار عندما جمع النزال للمرة الخامسة، بطلة العالم لمرتين آبي أوتا، المصنفة الأولى عالميا الفرنسية اماندين بوشارد.

وخطفت بوشارد الذهب بعد أن سقطت منافستها بحركة كاتا غوروما، لتحقق بذلك أولى انتصاراتها على اليابانية التي دائما ما كانت مهيمنة.

وقالت بوشارد عقب تتويجها "لقد قلت حسنا، نحن في أوساكا ، نحن في اليابان ، وأنا في النهائي ضدها، إنها الفرصة المناسبة للفوز عليها، وقد فعلت ذلك وأنا سعيد للغاية".

وتسلمت بوشارد ميداليتها من قبل توموهيتو أميرة ميكاسا.

أما بالنسبة للرجال فقد قابل المتوج حديثا في بطولة العالم للناشئين ماروياما جوشيرو، بطل العالم المزدوج السابق آبي هيفومي في النهائي، وكان يسعى أبى إلى العودة لسكة انتصاراته.

وخلال النزال عرض المقاتلين أساليبهما المثيرة وبراعتهما في الأداء.

وكانت كلمة الفصل في الأخير للخبرة بعدما فاز آبي بالذهب و أبقى بذلك على آماله في عودة قوية للأولمبياد القادم بطوكيو 2020.

وتسلم آبي ميداليته من قبل رئيس اتحادية الجودو الياباني ياشورو ياماشيتا.

وصرح آبي عقب التتويج "لقد خضت نزالات عديدة ضد جوشيرو ماروياما، وحصل أن خسرت في نزالات متتالية ضده".

وأضاف " لكن هذه المرة كان لدي شعور قوي بأنني لن أخسر، وبإمكاني أن أحقق الفوز، وهذا ماجعلني واثقا أكثر".

أما في نهائي 60 كيلوغرام فقد كان النزال يابانيا خالصا حينما جمع بطل العالم السابق للناشئين تاكاتو ناوهيسا والمصنف الأول عالميا ناغاياما رايوجو.

وتغلب تاكاتو على مواطنه بعد تحقيقه لحركة أشي وازا جميلة، ويسجل معها عاشر أحسن رقم في بطولة الغراند سلام من حيث التوقيت.

وحصل تاكاتو على ميداليته من قبل رئيس كودوكان هاروكي أومورا.

وفي فئة اقل 48 كيلوغرام للسيدات حققت توناكي فونا بطلة العالم السابقة الذهب خلال النهائي الذي جمعها بالإسبانية جوليا فيغيروا.

وتمكنت فونا من الفوز بطريقة بارعة بعدما عكست هجوم منافستها من حركة واز أري وحولتها بأداء رائع لحركة كوشي غاري.

أما في فئة اقل من 57 كيلوغرام فقد فازت اليابانية تاماوكي مومو في النهائي على الصينية المتخصصة في "اليان شن لينغ" (وهو نوع من فنون الجيدو التيواني).

وأظهرت تاماوكي مهارات رائعة مكنتها من إسقاط منافستها أرضا وتغلبت عليها من خلال حركة تثبيت.

وحصدت اليابان مع نهاية اليوم الأول للبطولة أربع ميداليات ذهبية لتؤكد بذلك سيطرتها على اللعبة في عقر الديار.

وختاما كانت لقطة اليوم المختارة يابانية أيضا بعدما أدى ماروياما جوشيرو الفائز بالفضة حركة أوشي ماتا في منتهى البراعة والروعة، نترككم لتستمتعوا بها.

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