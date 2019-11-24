مقتل خمسة متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات في جنوب العراق برصاص الأمن

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصادر طبية محلية أن متظاهريْن اثنين قتلا برصاص الأمن العراقي في احتجاجات شهدتها أم قصر وهو الميناء القريب من مدينة البصرة، وأضافت المصادر الطبية عن إصابة أكثر من سبعين آخرين بجروح مختلفة. هذا في وقت ذكرت رويترز نقلا عن مصادر طبية عراقية أيضاً أن متظاهرين ثلاثة قتلوا ليل السبت-الأحد في مدينة الناصرية في جنوب العراق، بعد أن فتحت قوات الأمن النار عليهم لتفريق الاحتجاجات.

وأضافت رويترز أن أكثر من 50 متظاهراً أصيبوا بجروح بعد أن قامت قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع لفض تجمع للمحتجين أقيم على أحد جسور المدينة.

وتعتبر الناصرية إحدى المدن التي تشهد احتجاجات قوية ضد النظام العراقي، وتقطن فيها أغلبية شيعية. ولا تزال المدارس مقفلة فيها منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويهشد العراق منذ نحو شهرين أضخم احتجاج شعبي ودامٍ منذ سقوط نظام الديكتاتور السابق صدام حسين عام 2003 بعد الاجتياح الأميركي. ويطالب المتظاهرون بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

وقتل حتى اليوم ما لا يقل عن 350 شخصاً، أكثريتهم من المتظاهرين.