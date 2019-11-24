عاجل

العالم

عاجل

مقتل خمسة متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات في جنوب العراق برصاص الأمن

 محادثة
بقلم:  Euronews 
من اشتباك بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين يوم أمس في بغداد
من اشتباك بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين يوم أمس في بغداد -
حقوق النشر
REUTERS/Thaier al-Sudani
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصادر طبية محلية أن متظاهريْن اثنين قتلا برصاص الأمن العراقي في احتجاجات شهدتها أم قصر وهو الميناء القريب من مدينة البصرة، وأضافت المصادر الطبية عن إصابة أكثر من سبعين آخرين بجروح مختلفة. هذا في وقت ذكرت رويترز نقلا عن مصادر طبية عراقية أيضاً أن متظاهرين ثلاثة قتلوا ليل السبت-الأحد في مدينة الناصرية في جنوب العراق، بعد أن فتحت قوات الأمن النار عليهم لتفريق الاحتجاجات.

وأضافت رويترز أن أكثر من 50 متظاهراً أصيبوا بجروح بعد أن قامت قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع لفض تجمع للمحتجين أقيم على أحد جسور المدينة.

وتعتبر الناصرية إحدى المدن التي تشهد احتجاجات قوية ضد النظام العراقي، وتقطن فيها أغلبية شيعية. ولا تزال المدارس مقفلة فيها منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويهشد العراق منذ نحو شهرين أضخم احتجاج شعبي ودامٍ منذ سقوط نظام الديكتاتور السابق صدام حسين عام 2003 بعد الاجتياح الأميركي. ويطالب المتظاهرون بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

وقتل حتى اليوم ما لا يقل عن 350 شخصاً، أكثريتهم من المتظاهرين.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox