تعرف على أبرز المفوضين الأوروبيين الجدد الذي منحهم البرلمان الثقة

منحَ البرلمان الأوروبي موافقته على تشكيلة المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، وذلك في تصويت بيّن موافقة 461 نائباً على التشكيلة الجديدة، مقابل من 157 نائباً، فيما امتنع عن التصويت 89 نائباً.

طاقم المفوضية الأوروبية الجديد، يضمّ، إضافة لفون دير لاين، 26 مفوضاً، فيما لم تُمثّل المملكة المتحدة ضمن هذا الطاقم، بعد رفضها ترشيح أي شخصية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، مع الإشارة إلى أن بريطانيا لا تزال، حتى الآن، عضواً في التكتّل الأوروبي.

ويضم طاقم المفوضية الجديدة، 12 امرأة مقابل 9 في الفريق السابق الذي كان يقوده جان-كلود يونكر، وقد تمكّنت فون دير لاين الأسبوع الماضي من تشكيل فريق مفوضيتها بعد تعثر الأمر لأسابيع عدّة بسبب رفض البرلمان لثلاثة مرشحين؛ اثنان من المجر ورومانيا على خلفية "تضارب المصالح"، إضافة إلى الفرنسية سيلفي غولارد التي تمّ رفضها بسبب تحقيقات تجري معها على خلفية شبهات بتورطها بقضية وظائف وهمية.

الفرنسي تيري بريتون مفوض السوق الداخلية

"لقد بعت كل ما أملك من أسهم"، هذا ما قاله وزير الاقتصاد والمالية السابق ورجل الأعمال، تيري بريتون، رداً على سؤال طرحه عليه المشرّعين الأوروبيين إن كان ثمّة تضارب مصالح محتمل بين عمله الحالي وبين توليه حقيبة في المفوضية الأوروبية.

وكان نوابٌ أوروبيون أثاروا تساؤلات حول وجود تضارب محتمل بين دور بريتون السابق كرئيس لشركة "أتوس" التكنولوجية ومسؤولية الإشراف على القطاع الذي سيتولاها بصفته مفوض السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي.

الفرنسي تيري بريتون REUTERS/Francois Lenoir

والفرنسي بريتون البالغ من العمر 64 عاماً شغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أتوس" التكنولوجية لأكثر من عشر سنوات، وقاد عملية التحول في شركة الاتصالات العملاقة "أورانج" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ولن ينحصر عمل بريتون الذي خلف في منصبه الجديد إلبيتا بيوكوفسكا، ضمن نطاق السياسة الصناعية والتعاون الاقتصادي في السوق الأوروبية وتحفيز الابتكار، ولكن يشتمل عمله أيضاً على الدفاع (المشتريات) والفضاء (مع برنامج غاليليو الساتلي).

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رشّح بريتون لعضوية المفوضية، بدلاً من الوزيرة السابقة وعضو البرلمان الأوروبي سابقاً سيلفي غولارد التي رفضها البرلمان الأوروبي بعد جلسة استماع.

الدنماركية مارغريث فستاغر نائب رئيس المفوضية للتطوير الرقمي

تُعدّ مارغريث فستاغر نجماً ساطعاً في فضاء السياسة الدنماركية، حيث عملت سابقاً كوزيرة للاقتصاد والداخلية، وخلال الخمس سنوات الماضية شغلت منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، حيث قادت التحقيقات في مجال مكافحة الاحتكار، تلك التحقيقات التي انتهت بفرض غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا العملاقة كـ"غوغل" و"آبل".

فستاغر البالغة من العمر 51 عاماً، كانت أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نُقلَ عنه قولُه لرئيس المفوضية الأوروبية السابق جان-كلود يونكر، "إن سيدة الضرائب، تكره الولايات المتحدة حقاً"، وذلك في إشارة إلى فستاغر.

مارغريث فستاغر REUTERS/Yves Herman

وكانت فستاغر ولدت في الريف الدنماركي ودرست الاقتصاد، وانخرطت في العمل السياسي خلال دراستها الجامعية، وأصبحت وزيرة في أواخر القرن الماضي حين كان عمرها لا يتجاوز الـ29 عاماً.

المجري أوليفر فاريلي مفوّض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع

أوليفر فاريلي، البالغ من العمر 47 عامًا، سُمِّيَ لعضوية المفوضية الأسبوع الماضي، في خطوة وصفها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنها "أكبر نجاح دبلوماسي تشهده البلاد" منذ عقد من الزمن.

وكانت العلاقة ما بين الحكومة المجرية والاتحاد الأوروبي شهدت توتراً بشأن قضايا تتعلق بسيادة القانون وملف الهجرة، إذ أقدمت بودابست على إصدار قوانين تنتهك معاهدات واتفاقات الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان، عقب ترشيحه لفاريلي، إن المجريين يمكنهم الآن "زيادة نفوذهم في السياسة الأوروبية" في مجالات كالهجرة عبر الدول المرشحة للاتحاد الأوروبي في البلقان.

المجري أوليفر فاريلي REUTERS/Francois Lenoir

وخلال جلسة تأكيده في وقت سابق من هذا الشهر، تساءل أعضاء البرلمان الأوروبي عما إذا كان ولاء فاريلي هو للاتحاد الأوروبي أما لأوربان، فأكد فاريلي على أنّه لن يتلقى أوامر من بودابست في حال تم تسميته ضمن طاقم المفوضية، وقال: "عندما أشغل منصب المفوض، لن أقبل التدخل في عملي من جانب أي حكومة".

الكرواتية دوبرافكا سويكا نائب الرئيس للديمقراطية والديمغرافيا

انتخبت سويكا لعضوية البرلمان الأوروبي منذ أن انضمّت بلادها إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2013، وتعهدت باستخدام موقعها الجديد للتصدي للتغير الديموغرافي في أوروبا، واصفة إياه بأنه "سبب جوهري لدى البعض لفقدان الثقة في ديمقراطيتنا".

سويكا البالغة من العمر 62 عاماً والتي شغلت سابقاً منصب عمدة دوبروفنيك، قالت إنها ستعمل "من أجل حكم القانون والشفافية"، لكنها، وللمفارقة، كثيراً ما تعرضت للنقد بسبب افتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بثروتها الشخصية.

الكرواتية دوبرافكا سويكا البرلمان الأوروبي Gabor KOVACS

"هل يمكنك الكشف عن كيفية حصولك على ثرورة تزيد عن 5 ملايين يورو؟"، هذا السؤال وجّهه لها عضوٌ في البرلمان الأوروبي، فردّت بالقول: إن الرقم يشمل راتب زوجها، الذي حصل على دخل كبير خلال سنوات عمله الطويلة كقبطان بحري، وأن "كل شيء واضح وشفاف"، حسب تعبيرها.

كما سُئلت سويكا خلال جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي عن قرارها السابق بالتصويت ضد القرارات الأوروبية التي تدعو إلى مزيد من حقوق المرأة ، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

الهولندي فرانس تيمرمانس نائب الرئيس لشؤون المناخ

تيمرمانس السياسيُ الهولندي المتحدّر من يسار الوسط والذي يتقن العديد من اللغات، تم تكليفه بمهمة المساعدة في الإشراف على السياسات البيئية.

تيمرمانس ورئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة REUTERS/Vincent Kessler

وكان تيمرمانس البالغ من العمر 58 عاماً ترك بصمات واضحة في ملف حماية المناخ والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من الاحتباس الحراري، كما سبق وأن تفاوض مع تركية 2016 للحد من تدفق المهاجرين، ولطالما حذر مخاطر النزعة الشعبوية.

اليوناني مارغَريتيس شيناس نائب الرئيس للترويج لطريقة الحياة الأوروبية

يُعطي هذا الدور الجديد للمتحدث الحالي باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي والعضو في حزب يمين الوسط الحاكم في اليونان "الديمقراطية الجديدة" نطاق واسعاً في الإشراف على الهجرة والأمن والتوظيف والتعليم.

وتسمية هذه الحقيبة، كان سابقاً "حماية طريقتها حياتنا الأوروبية" وهي التسمية التي تعرّضت لكثير من الانتقادات، إذ وصفها أعضاء في البرلمان الأوروبي بأنها "بشعة" فيما قالت عنها منظمة العفو الدولية بأنها "مثيرة للقلق"، الأمر الذي أملى على رئيسة المفوضية فون دير لاين تغيير تلك التسمية واعتماد تسمية "الترويج طريقة الحياة الأوروبية".

مارغريتيس شيناس البرلمان الأوروبي Gabor KOVACS

ووفقًا لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، فيجب أن تكون الأولوية الأولى لشيناس، هي إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي وزيادة الإجراءات الأمنية عند الحدود.

وكانت اليونان شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المهاجرين الذين يعبرون تركيا، تتعرض خمس من جزرها لضغوط هائلة إثر وصول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء.

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الفنلندية جوتا أوربلينين المفوض للتعاون الدولي والتنمية

جوتا أوربلينين، هي أول امرأة تقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، وكان ذلك في العام 2008 ، وتؤكد على أن المساواة بين الجنسين يجب أن تكون أولوية قصوى لجميع برامج وسياسات الاتحاد الأوروبي القائمة والمستقبلية.

في حديثها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وصفت الشابة البالغ من العمر 44 عامًا أجندة الاتحاد الأوروبي لعام 2030 لأهداف التنمية المستدامة بأنها "فرصة ذهبية" لأوروبا من أجل القضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم.

في سن الـ 22، أنشأت أوربلينين حركة الشباب الفنلندية الأوروبية، تحت مظلة الفدراليين الأوروبيين الشباب، وهي مجموعة تسعى إلى تعزيز "الديمقراطية في أوروبا".

أوربلينين في العام 2012، حينما كانت تتولى وزارة المالية في فنلندا، نشرت في موقعها على الإنترنت أن بلادها "تفضل التفكير في مغادرة منطقة اليورو بدلاً من دفع ديون البلدان الأخرى في منطقة اليورو"، وأدى هذا التصريح إلى تساؤلات حول موقف الحزب الديمقراطي الاشتراكي من عضوية فنلندا، واضطر الحزب إلى إصدار سلسلة من بيانات النفي والتوضيح.

الإيرلندي فيل هوجان المفوض التجاري

أصبح هوجان الرجل الأبرز في الاتحاد الأوروبي في المفاوضات المتعلقة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال الرجل البالغ من العمر 59 عاماً: إنه يتطلع إلى العمل مع المملكة المتحدة في الوقت المناسب، إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال فترة ولايته.

ولكن على الرغم من أنه ليس من الواضح من الذي سيقود المفاوضات المستقبلية على الجانب البريطاني، إلا أن هوجان كان سخر من رئيس الوزراء بوريس جونسون ومنهجه تجاه خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكتب هوجان في جريدة "إندبندنت" الأيرلندية المستقلة في شهر آب/ أغسطس الماضي: "إن تركة تشرشل الوحيدة للحكومة البريطانية هي: ألا يكون هناك كثيرون ممن يحلقون ضرراً كبيراً بالكثيرين، إن المقامرة بالسلام واتفاق الجمعة الحزينة ليست بالسياسة الجيدة".

السويدية يلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية

شغلت يوهانسون مناصب وزارية في الحكومة السويدية لمدة 11 عامًا، وقد أكدت لأعضاء البرلمان الأوروبي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن إحدى المهام الرئيسة لمنصبها الجديد في الاتحاد الأوروبي سيكون اقتراح اتفاقية جديدة بشأن الهجرة واللجوء، وخلق مسارات قانونية وآمنة للمهاجرين، وقالت يوهانسون البالغة من العمر 55 عامًا "إنه أمر صعب، لكن الفشل، وبكل بساطة، ليس خيارا".

وفي مقابلة أجرتها العام الماضي مع وكالة "تي تي" السويدية للأنباء، قالت يوهانسون إنه يتعين على القادمين إلى السويد أن يدرسوا قوانين البلاد وأسلوب حياتهم. وأضافت: "كثير من الناس الذين ينتقلون إلى السويد يأتون من دول تختلف كثيراً في أساليب الحياة اليومية والقيم".

أسماء أخرى في طاقم المفوضية الأوروبية

كما يضمّ طاقم المفوضية الأوروبية كلاً من: النمساوي يوهانس هان مفوضاً للميزانية والإدارة، البلجيكي اديدييه ريندرز مفوضاً للعدل، البلغارية ماريا غابرييل، مفوضة للابتكار والشباب، القبرصية ستيلا كيرياكيدس مفوضة للصحة؛ التشيكية فيرا يوروفا مفوضة القيم والشفافية، الإستونية كادري سيمسون مفوضة للطاقة، الإيطالي باولو جينتيلوني، مفوضاً لشؤون الاقتصاد، اللاتفي فالديس دومبروفسكيس مفوضا للاستقرار المالي والخدمات المالية.

كما تضمّ قائمة المفوضية اللتوانية فيرجينيوس سينكوفيتش مفوضاً على البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، اللوكسمبورغي نيكولاس شميت مفوضاً لشوؤن الوظائف والحقوق الاجتماعية، المالطية هيلينا دالي مفوضة للمساواة، البولندي يانوش فويتشوفسكي مفوض الزراعة، البرتغالية إليسا فيريرامفوضة التماسك والإصلاحات، الرومانية أدينا فالين مفوضة النقل، السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش مفوض العلاقات والاستشراف، السلوفيني جانيز ليناركيتش مفوض إدارة الأزمات، والإسباني جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.