تعرف على المقالات العشر الأكثر قراءة على موقعنا في 2019

لمن فاتته أبرز القصص والأخبار خلال العام الجاري، جمعنا لك في هذا المقال القصص العشر الأكثر قراءة على موقع "يورونيوزعربي" في عام 2019.

في هذا المقال قد تتسائل كيف حدث ذلك؟ تعرف على قصة الجزار الألماني الذي دخل المستشفى بسبب "بقرة مذبوحة"

قد يبدو الخبر صادما لكن هذا حدث فعلا، وهذا المقال الذي نشرناه في فبراير الماضي يكشف تفاصيل استغلال الأم لطفلها منذ أن كان يبلغ من العمر 11 شهرا.

صنعت قصة ملك تايلاند مها فاجيرونجكورنن الحدث في شهر مايو الماضي حينما قرر الزواج من نائب قائد حرسه، وفي المقال تجدون كيف تحولت هذه الملكة من مضيفة طيران إلى جنرال..فملكة.

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سعوديتان عاشتا متخفيتين في هونغ كونغ بعد أن هربتا من العنف، هذا المقال يسرد تفاصيل هروبهما إلى سريلانكا قبل أن تدخلا الأراضي الصينية، في قصة مشابهة لقصة رهف القنون التي حصلت على اللجوء في كندا.

في تقليد سنوي معروف باسم “نورث إيست سكيني ديب” يركض مئات الأشخاص من مختلف الفئات العمرية باتجاه البحر للسباحة في المياه الباردة وهم عراة احتفالا بموسم "الاعتدال الخريفي" في الثاني والعشرين من سبتمبر/آيلول من كل سنة.

إقرأ في هذه القصة كيف تمكن طفل مصري يبلغ من العمر 13 عاما فقط من إنقاذ زملائه في المدرسة من موت حقيقي.

في إطار برنامج "رؤية 2030" الذي تسعى من خلاله المملكة إلى تنويع مصادر الاقتصاد، والانفتاح أكثر على العالم أطلقت السعودية مشروع التأشيرة السياحية بنظام إلكتروني، تعرف في هذا المقال على قائمة الدول المسموح لها بالحصول على التأشيرة.

طريقة غريبة في التخفي والاختباء مكنت رجلا إيطاليا مطلوبا في قضايا جنسية من الإفلات من أيدي الشرطة طيلة 8 سنوات، تعرف قصته في هذا المقال..

عقب أحداث أودت بحياة العشرات أصدرت محكمة مصرية الحكم بالإعدام في حق عادل إمام وإبراهيم إسماعيل...تعرف على القصة الكاملة في المقال الآتي

يبقي جواز السفر الأقوي الذي يُمكن حامله من زيارة جل بلدان العالم دون الحاجة إلى تأشيرة وما يصاحبها من "متاعب إدارية" حلم كل عاشقٍ للسفر..هل بلدك ضمن القائمة ؟ تعرف على ترتيب أقوى جوازات السفر عالميا وعربيا لعام 2019 في المقال.