شاهد: "السنيورة واحد منن" .. طرد رئيس وزراء لبناني سابق من الجامعة الأمريكية في بيروت

"كلن يعني كلن" إحدى أبرز الصرخات التي علت في شوارع بيروت قبل عشرات الأيام ضد الطبقة السياسية الحاكمة والمتهمة بالفساد. إلا أن رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة لم يكن يتوقع أن هذه العبارة تشمله أيضا وأن تغريداته ومواقفه الداعمة للثورة والمتظاهرين لن تبدل قناعات المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإزاحة الطبقة السياسية كاملة ودون استثناء.

قرر السياسي اللبناني يوم الأحد حضور حفل موسيقي بمناسبة عيد الميلاد في قاعة في الجامعة الأمريكية في العاصمة بيروت، إلا أن الطلبة الحاضرين رفضوا وجوده في المكان، وعلت الهتافات التي تطالبه بالرحيل والخروج من القاعة.

وردد الطلبة عبارات عدة أبرزها "برا برا برا سنيورة طلاع برا" و "ثورة ثورة ثورة" و"حرامي حرامي والسنيورة حرامي".

مبتمسا انسحب الرئيس الأسبق، الذي يعتبره المتظاهرون شريكا رئيسيا في السلطة وجزءا مما يصفونه بمنظومة الفساد التي حكمت البلاد لسنوات عدة وغادر القاعة سريعا ملبيا طلب الحاضرين.

خطوة لاقت ترحيبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقل آلاف مستخدمي فيسبوك وتويتر مقاطع مصورة تظهر لحظة طرد السنيورة من قاعة الاحتفالات "Assembly Hall " في الجامعة الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء السابق بعد ساعات من حادثة القاعة عبر صفحته الرسمية وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني، على موقع تويتر وغرد" "تحملت مسؤولياتي في لبنان الأخلاقية والوطنية والجامعية والأكاديمية والمصرفية والسياسية-الوزارية والرئاسية والنيابية. أصبت في الكثير وربما أخطأت في البعض. وسيثبت التاريخ أنني عملت بالفعل ودائماً لمصلحة لبنان اليوم أقف كما وقفت صامداً في السلم والحرب والانتفاضة إلى جانب اللبنانيين".

وشغل السنيورة رئاسة الوزراء في الفترو ما بين 19 يوليو/تموز 2005 إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، كما تولى منصب وزير المالية عدة مرات أثناء ترأس رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري الحكومة. وكان السنيورة يعتبر من المقربين من الحريري الأب.

ويصرّ المتظاهرون على تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين عن الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.

ويشهد لبنان أزمة سيولة حادة، وبات الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة مع فرض المصارف قيوداً على حركة الأموال. وينتظر اللبنانيون في طوابير طويلة داخل المصارف حتى يتمكنوا من الحصول على جزء من رواتبهم.